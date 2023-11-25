Верес обыграл Металлист 1925 в матче с семью голами

Харьковский клуб практически весь матч играть в меньшинстве.

В субботу, 25 ноября, в рамках 15-го тура украинской Премьер-лиги, футбольная команда Верес на своем домашнем стадионе встретилась с командой Металлист 1925. Матч, в котором было забито семь голов, завершился победой хозяев поля, которые большую часть игры провели в численном преимуществе.



Металлист 1925 открыл счет на четвертой минуте матча благодаря голу Андрея Борячука. Однако уже через три минуты Игорь Курило получил прямую красную карточку, оставив свою команду в меньшинстве. До конца первого тайма Верес сумел перевернуть игру в свою пользу, забив два гола - Евгений Шевченко и Владислав Шарай стали авторами этих голов.



Во втором тайме, несмотря на численное недостаточность, Металлист 1925 сумел вновь выйти вперед, забив два гола за четыре минуты - авторами стали Ростислав Русин и Евгений Ткачук. Однако, Верес сумел отыграться, когда Виталий Дахновский реализовал пенальти.



Победный гол на последней минуте основного времени забил Михаил Гайдучик, вышедший на замену всего за четыре минуты до этого.



После этой победы Верес, имея в своем активе 11 баллов, поднялся на 14-е место в турнирной таблице УПЛ. Металлист 1925, имеющий 15 баллов, занимает 11-е место.



Статистика матча Верес - Металлист 1925:



Верес - Металлист 1925 4:3



Голы: Шевченко, 14, В. Шарай, 36, Дахновский, 69 (пен.), Гайдучик, 89 - Борячук, 4, Русин, 55, Е. Ткачук, 59



Удары: 8 - 6

Удары в створ: 4 - 5

Угловые: 4 - 2

Фолы: 0 - 3



Составы команд:



Верес: Когут - Балан, Кучеренко, Сезар, Шевченко - Яго Сикейра (Близниченко 79), Кухарук (Клец 60), Кучеров, В. Шарай (Свитюха 79) - Дахновский (Гайдучик 86), Шестаков (Курко 90+4)



Металлист 1925: Мозиль - Фарина, Курило, Е. Ткачук, Капинус - Мартынюк, Габелок (Бычек 65), А. Ткачук (Коваленко 9) - Юсов (Ременюк 60), Борячук (Сидоров 65), Русин



Предупреждения: Шевченко, 2, Балан, 11, Кухарук, 33 - Ткачук, 69.



Удаление: Курило, 7 (прямая красная)