Ворскла - обладатель женского кубка Украины

Полтавские футболистки обыграли Кривбасс.

В субботу, 25 ноября, прошел финальный матч за Кубок Украины по футболу среди женщин. В этом поединке команда Ворсклы из Полтавы сыграла против Кривбасса.



Полтавская команда показала уверенную игру, одержав победу со счетом 2:0. Голы на 40-й и 46-й минутах забила Вероника Андрухив.

Стоит отметить, что в прошлом сезоне женская команда Ворсклы также выиграла кубок.Кривбасс -0:2

Голы: Андрухив, 40, 46



Кривбасс: 12. Дарья Келюшик, 99. Леся Ольхова, 2. Фату Кулибали, 20. Амариель Сонкенг, 22. Ольга Басанская, 98. Даяна Семкив (к), 33. Кристине Алексанян, 74. Махира-Али Элданбоуки, 88. Диана Белякова, 27. Синтия Мусунгу, 7. Виолетта Тян.



Ворскла: 23. Екатерина Самсон, 4. Яна Котик, 5. Вероника Андрухив, 10. Яна Калинина (к), 11. Николь Козлова, 17. Екатерина Корсун, 16. Ирина Котяш, 19. Марина Шайнюк, 20. Ольга Осипян, 25. Анна Петрик, 29. Ирина Подольская.