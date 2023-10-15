Два работника Кривбасса не вернулись в Украину после выездного матча женской Лиги чемпионов

Представители криворожского клуба скрылись за границей после игр в Швеции.

Два работника Кривбасса не вернулись в Украину после выезда команды в Швецию на матчи женской Лиги чемпионов.

Как сообщает YouTube-канал KDK, SMM-специалист Роман Лопатин и фотограф Роман Медведев были в составе делегации клуба и скрылись за границей. Первый раньше также работал пресс-аташе в донецком Олимпике.

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Отмечается, что Кривбасс этому бегству никак не способствовал. Напротив, после инцидента криворожский клуб обращался в полицию, Министерство молодежи и спорта и к пограничникам.

Матчи Кривбасса в женской Лиге чемпионов состоялись 6 и 9 сентября. Сначала украинская команда в квалификации проиграла Парижу 0:4, а затем уступила 0:3 в утешительном поединке Линчепингу. Оба матча были сыграны в Швеции.

Напомним, ранее футболист Шахтера U-19 пропал пропал после выездного матча против Антверпена, предположительно, убежав в россию.