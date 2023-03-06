Супряга попал в ДТП накануне матча с Ингульцом

Игрок, в отличие от своего авто, не пострадал.

Нападающий Динамо Владислав Супряга стал учасником ДТП накануне матча против Ингульца.

Напомним, что форвард пропустил первую половину сезона из-за травмы, неплохо себя проявил на сборах и неожиданно даже не попал в заявку на матч против Ингульца.

Столичный клуб ничего не смог противопоставить команде из Петрово, хотя после матча во всем обвинили арбитра Катерину Монзульча против Ингульца.

Как сообщил журналист Михаил Спиваковский, накануне матча против Ингульца Супряга попал в аварию предположительно на столичном шоссе.

К счастью, сам Владислав не пострадал, хотя ремонт автомобился теперь влетит игроку в копеечку.