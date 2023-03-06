УПЛ назвала лучших игрока и тренера 16-го тура

Признания удостоились полузащитник Зари и наставник Ингульца.

Украинская Премьер-лига огласила имена лучших игрока и тренера 16-го тура чемпионата, которые были определены в опросе представителей экспертного совета.

Лучшим футболистом минувшего тура украинского первенства был признан полузащитник Зари Владимир Бражко. Хавбек луганцев отличился дублем в матче против Ворсклы (3:2), а решающий гол, который принес победу его команде, забил с пенальти в компенсированное время.

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Лучшим тренером тура стал наставник Ингульца Сергей Ковалец. Команда из Петрово в дебютном официальном поединке под руководством 54-летнего украинского специалиста одержала сенсационную выездную победу со счетом 2:0 над киевским Динамо.

Источник: УПЛ

Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты матчей украинской Премьер-лиги сезона-2022/2023.