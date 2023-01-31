Шахтер объявил о подписании венесуэльского нападающего

Состав "горняков" пополнил 18-летний легионер.

Шахтер объявил о переходе венесуэльского нападающего Кевина Келси из уругвайского Бостон Ривер.

Как сообщает официальный сайт "горняков", 18-летний футболист подписал контракт на пять лет – до конца 2028 года.

Финансовые детали сделки не разглашаются, но портал Transfermarkt оценивает игрока в 100 тысяч евро.

⚒ Кевін Келсі – гравець «Шахтаря»! 🧡



Контракт з 18-річним венесуельським форвардом розраховано до кінця 2028 року.



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🇻🇪 Вітаємо в команді першого венесуельця в історії «Шахтаря»!#Shakhtar #DeadlineDay pic.twitter.com/nsoBXiFoIL — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) January 31, 2023

Келси является воспитанником венесуэльского клуба Минерос, за главную команду которого выступал с 2021 года: сыграл 31 матч, забил пять мячей и сделал одну голевую передачу. В январе 2023 года присоединился к уругвайскому клубу Бостон Ривер, однако за команду не играл.

Келси - футболист молодежной сборной Венесуэлы (5 матчей, 2 гола), в составе которой сейчас выступает на чемпионате Южной Америки (U20).