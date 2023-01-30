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Полузащитник Динамо выбыл на длительный срок

Богдан Леднев получил серьезную травму.
Полузащитник Динамо выбыл на длительный срок

Футболист киевского Динамо Богдан Леднев получил травму во время подготовки ко второй части чемпионата Украины.

Пресс-служба киевлян сообщила, что у 24-летнего игрока диагностирован перелом голени.

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Ожидается, что срок восстановления после такой травмы и возвращения в тренировочный процесс составляет около 3 месяцев.

Напомним, украинец в Фехерваре провел один год. За это время он провел 23 матча, в которых выполнил четыре голевые передачи.

Ранее сообщалось, что Бесединым интересуется клуб из экзотического чемпионата.

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