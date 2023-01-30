Полузащитник Динамо выбыл на длительный срок

Богдан Леднев получил серьезную травму.

Футболист киевского Динамо Богдан Леднев получил травму во время подготовки ко второй части чемпионата Украины.

Пресс-служба киевлян сообщила, что у 24-летнего игрока диагностирован перелом голени.

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Ожидается, что срок восстановления после такой травмы и возвращения в тренировочный процесс составляет около 3 месяцев.

Напомним, украинец в Фехерваре провел один год. За это время он провел 23 матча, в которых выполнил четыре голевые передачи.

Ранее сообщалось, что Бесединым интересуется клуб из экзотического чемпионата.