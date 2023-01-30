Полузащитник Динамо выбыл на длительный срок
Богдан Леднев получил серьезную травму.
Футболист киевского Динамо Богдан Леднев получил травму во время подготовки ко второй части чемпионата Украины.
Пресс-служба киевлян сообщила, что у 24-летнего игрока диагностирован перелом голени.
Читай также: Экс-форвард Динамо и сборной Украины решил завершить карьеру
Ожидается, что срок восстановления после такой травмы и возвращения в тренировочный процесс составляет около 3 месяцев.
Напомним, украинец в Фехерваре провел один год. За это время он провел 23 матча, в которых выполнил четыре голевые передачи.
Ранее сообщалось, что Бесединым интересуется клуб из экзотического чемпионата.
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись: