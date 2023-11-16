"Моя королева": возлюбленная Роналду зажгла сеть, показав фигуру в белом образе

Джорджина Родригес осыпали комплиментами за ее формы.

Гражданская супруга нападающего Ан-Насра Криштиану Роналду Джорджина Родригес удивила подписчиков новым образом.

Модель опубликовала в Instagram фотографии, на которых она в белом костюме.

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Образ девушки дополняет сумка и драгоценности.

Подписчики Родригес похвалили ее за фигуру:

"Великолепная",

"Моя королева",

"Вау-вау, восхитительно",

"Ты не с этой планеты".

Пост с фотографиями меньше чем за сутки собрал почти два миллиона лайков и более семи тысяч комментариев.

Ранее сообщалось, что Ванда Нара в сексуальном образе провела фотоссесию в постеле.