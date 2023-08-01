Роналду отреагировал на свой победный гол в матче арабской Лиги чемпионов

Португалец счастлив принести команде победу.

В рамках арабской Лиги чемпионов Ан-Наср переиграл Монастир из Туниса (4:1).

Победный гол саудовской команды забил Криштиану Роналду.

После поединка португальский футболист подвел итоги игры, опубликовал пост в Instagram.

"Хорошая победа. Рад голу и тому, что мы лидируем в группе!", - написал 38-летний игрок.

Отметим, что для Роналду это первый гол в сезоне.

Ранее сообщалось, что форвард Баварии станет одноклубником Криштиану.

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