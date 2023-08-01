Забил в 22 сезоне: Роналду отличился голом в матче арабской Лиги чемпионов
Португалец продолжает писать историю мирового футбола.
В рамках арабской Лиги чемпионов Ан-Наср разгромил тунисскую команду Монастр (4:1).
Нападающий саудовского клуба Криштиану Роналду отметился голом. Португалец замкнул подачу, пробив головой на 74-й минуте.
Таким образом, Криштиану забил в 22 сезоне подряд.
Напомним, в последнем матче Роналду облил водой оператора на поединке Кубка арабских чемпионов.
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