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Забил в 22 сезоне: Роналду отличился голом в матче арабской Лиги чемпионов

Португалец продолжает писать историю мирового футбола.
Забил в 22 сезоне: Роналду отличился голом в матче арабской Лиги чемпионов

В рамках арабской Лиги чемпионов Ан-Наср разгромил тунисскую команду Монастр (4:1).

Нападающий саудовского клуба Криштиану Роналду отметился голом. Португалец замкнул подачу, пробив головой на 74-й минуте.

Таким образом, Криштиану забил в 22 сезоне подряд.

Напомним, в последнем матче Роналду облил водой оператора на поединке Кубка арабских чемпионов.

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