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"Важно окружить Месси игроками его уровня": Интер Майами готовит громкие трансферы

Новый клуб аргентинской звезды планирует серьезно усилиться.
"Важно окружить Месси игроками его уровня": Интер Майами готовит громкие трансферы

Совладелец Интер Майами Хорхе Мас подтвердил, что клуб собирается заключить контракты с именитыми игроками.

По его словам, команду из МЛС ожидает серьезное усиление после подписания Лионеля Месси.

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"Для нас было важно окружить Месси игроками его уровня. Мы общались с Серхио Бускетсом уже около года. Будет еще два-три трансфера. Мы разговаривали с Жорди Альбой.

Луис Суарес? У него контракт, и я не знаю, получится ли это. Мы также общались с Анхелем Ди Марией, но, похоже, он намерен подписать контракт с другой командой", - приводит слова Маса Marca.

Ранее уже сообщалось, что Интер Майами близок к тому, чтобы подписать двух экс-игроков сборной Испании.

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