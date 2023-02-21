Суд отказал Дани Алвесу во внесении залога

Бразильский футболист будет находиться в тюрьме на протяжении рассмотрения дела.

Легендарный футболист сборной Бразилии и ряда европейских клубов Дани Алвес продолжит находиться в тюрьме во время рассмотрения дела по обвинениям в сексуальном насилии.

Как сообщает Diario Sport, суд Барселоны принял решение оставить бразильца в тюрьме.

Ранее Алвес подал апелляцию и готов был внести залог, чтобы мог находиться на свободе. Рассматривались различные варианты: отдать паспорт; ношение браслета, который фиксировал бы возможное приближение Данные к девушке, обвиняющей его в насилии; внесение денежного залога; ежедневно отмечаться в суде.

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Однако ни один из вышеперечисленных вариантов не был одобрен.

Напомним, испанский закон предусматривает от 4 до 12 лет лишения свободы за изнасилование.

Ранее сообщалось, что судмедэкспертиза подтвердила половой контакт Алвеса с жертвой.