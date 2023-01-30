В Бразилии рухнул с моста автобус с футбольной командой

К сожалению, не обошлось без жертв.

В Бразилии случилось страшное ДТП с участием молодежной футбольной команды Esporte Clube Vila Maria Helena, сообщает O Tempo.

В штате Минас-Жерайс автобус, перевозивший местную футольную команду упал с моста. Федеральная дорожная полиция сообщает, что водитель не справился с управлением.

В автобусе находились водитель, тренерский штаб и сами футболисты. К сожалению, не обошлось без жертв. В результаты ДТП четверо человек погибло, а еще 29 были отправлены в госпиталь с травмами различной тяжести.

Среди погибших трое подростков 14-17 лет и один взрослый. Компания, которая предоставляла транспортные услуги уже связалась с семьями пострадавших.