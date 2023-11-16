Стало известно место проведение матча Маккаби Тель-Авив - Заря

Перенесенный матч Лиги конференций состоится в Сербии.

Матч третьего тура группового этапа Лиги конференций между Маккаби Тель-Авив и Зарей, который был отложен, теперь пройдет в Сербии.



Официальный сайт УЕФА сообщает, что игра будет проведена 25 ноября в Бачка-Тополе на стадионе ТСЦ Арена. Точное время начала матча будет объявлено позже.



Изначально, Маккаби и Заря должны были сыграть этот матч 26 октября, но он был отложен из-за военных действий в Израиле.



Напомним, что в четвертом туре группового этапа Лиги конференций Заря, играя на домашнем поле в польском Люблине, проиграла Маккаби со счетом 1:3.



На текущий момент, Заря занимает третье место в группе В, имея в своем активе четыре очка после трех сыгранных матчей. Маккаби Тель-Авив, с шестью очками, занимает второе место в группе.