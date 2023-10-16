Маккаби попросил УЕФА перенести матч с Зарей в Лиге конференций

Предстоящий поединок израильской и украинской команд может не состоятся в назначенную дату.

Из-за сложившейся ситуации в Израиле Маккаби Тель-Авив попросил УЕФА перенести будущий матч против луганской Зари в рамках Лиги конференций.

Об этом израильский клуб сообщил на своем официальном сайте.

"Футбольний клуб Маккабі Тель-Авів сьогодні вранці звернувся до УЄФА з проханням перенести матч проти луганської Зорі в Лізі конференцій, який повинен відбутися 26.10".

"Заявка в УЄФА була подана у співпраці з Маккабі Хайфа та за підтримки Ізраїльської футбольної асоціації", - говорится в заявлении клуба.

מכבי ביקשה מאופ"א לדחות את המשחק בקונפרנס ליג.



מועדון הכדורגל מכבי תל אביב פנה לאופ"א הבוקר בבקשה לדחות את המשחק נגד זוריה לוהאנסק בקונפרנס ליג שאמור להיערך ב-26.10.

הבקשה לאופ"א נעשתה בשיתוף עם מכבי חיפה ובתמיכת ההתאחדות לכדורגל בישראל. pic.twitter.com/kMEAN1zqIp — Maccabi Tel Aviv FC (@MaccabiTLVFC) October 16, 2023

Напомним, что 7 октября палестинские террористической группировки ХАМАС атаковали территорию Израиля, захватив некоторые населенные пункты.

После их освобождения Израиль объявил войну террористам, которые укрываются в Секторе Газы.