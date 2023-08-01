Луческу сообщил, где Динамо проведет домашний матч в Лиге конференций

Украинский клуб сыграет на родине наставника команды.

Главный тренер Динамо Мирча Луческу рассказал о том, где киевляне проведут отборочный поединок Лиги конференций.

По словам специалиста, свой домашний матч третьего раунда квалификации еврокубкового турнира "бело-синие" сыграют в Румынии.

"Решено. Мы будем играть на "Джулешти" (стадион бухарестского Рапида – прим.) в Европе", - приводит слова Луческу Gazeta Sporturilor.

Отметим, что соперник Динамо еще не определен. Киевский клуб сыграет с победителем противостояния между греческим Арисом и Арарат-Армения. Первая игра команд завершилась вничью – 1:1.

Ранее сообщалось, что Шахтер намерен проводить домашние матчи Лиги чемпионов в Германии.