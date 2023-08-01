Днепр-1 вылетел в Лигу Европы, где встретится с представителем Чехии
Днепр-1 не сумел преодолеть барьер второго отборочного раунда Лиги чемпионов, уступив в двухматчевом противостоянии с Панатинаикосом.
Первый номинально домашний для украинской команды поединок завершился победой греческого клуба со счетом 3:1. В гостях подопечные Александра Кучера также не смогли добиться нужного результата, завершив встречу вничью 2:2.
Читай также: Днепр-1 не сумел сотворить чудо и вылетел из Лиги чемпионов от Панатинаикоса
Таким образом, Днепр-1 вылетел из Лиги чемпионов в Лигу Европы, где начнет свой путь в отборе с третьего квалификационного раунда.
Соперником вице-чемпионов Украины на этой стадии отбора второго по значимости еврокубка станет чешская Славия из Праги.
Матчи будут сыграны 10 и 17 августа. Первый поединок Днепр-1 проведет на выезде.
Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты матчей Лиги чемпионов сезона-2023/24.