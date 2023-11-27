Малиновский: Забил важный гол, но если бы мы взяли очко, было бы лучше

Украинец впервые отличился за Дженоа, но его команда проиграла.

Полузащитник Дженоа Руслан Малиновский прокомментировал поражение в матче 13-го тура итальянской Серии А с Фрозиноне (1:2), в котором он забил дебютный гол за "грифонов".

Украинский хавбек помог генуэзцам сравнять счет в этом поединке, но в итоге его команда пропустила второй мяч в компенсированное время.

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"У нас был шанс выиграть этот матч, но все изменил один эпизод. Мы хорошо играли, создавали много моментов и хорошо прессинговали, но это футбол.

Надо проанализировать совершенные ошибки и двигаться вперед. Сейчас много матчей, пауз на игры сборных нет. Важно, чтобы у всех было все хорошо. Команда есть, она сильная. Мы должны двигаться вперед, в том числе для болельщиков.

Я забил важный гол, но если бы мы взяли очко, то было бы лучше. Больше мне нечего сказать.

Тренер Джилардино мне очень помогает, говорит, что делать на поле. Я всегда хочу играть лучше", - приводит слова Малиновского TUTTOmercatoWEB.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и лучших моментов матча Фрозиноне - Дженоа (2:1).