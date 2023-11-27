Челси планирует в январе оформить переход бомбардира Наполи

Осимхен станет приоритетной целью "синих" на зимнее трансферное окно.

Челси во время зимнего трансферного окна планирует осуществить переход нападающего Наполи Виктора Осимхена.

Главный тренер "синих" Маурисио Почеттино хотел бы усилить свой состав центрфорвардом, и нигерийский бомбардир возглавляет список приоритетных вариантов, сообщает The Telegraph.

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Ожидается, что Челси придется заплатить за 24-летнего футболиста более 100 миллионов фунтов (более 115 миллионов евро), но наставник лондонцев уверен, что он способен на длительный срок закрыть позицию нападающего.

При этом сообщается, что сам нигериец открыт к переходу в лондонскую команду.

Отметим, что действующий контракт Осимхена с Наполи рассчитан до лета 2025 года. В текущем сезоне форвард провел за неаполитанцев во всех турнирах 11 матчей, в которых записал на свой счет шесть голов и две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что защитник Челси заинтересован в переходе в Манчестер Сити.