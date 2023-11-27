Битва лидеров и ничья в Дерби Италии в обзоре матча Ювентус - Интер
В воскресенье, 26 ноября, состоялся центральный матч 13-го тура итальянской Серии А, в котором вторая команда чемпионата туринский Ювентус принимала лидера в лице миланского Интера.
Соперники не смогли определить сильнейшего в противостоянии, завершив Дерби Италии ничейным результатом 1:1.
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Команды обменялись забитыми мячами еще в первом тайме. На гол Душана Влаховича на 27-й минуте гости спустя шесть минут ответили результативным ударом Лаутаро Мартинеса.
Интер с 32 очками продолжает лидировать в турнирной таблице Серии А, а Ювентус идет вторым, отставая от миланского клуба на два балла.
Вашему вниманию видео всех голов матча Ювентус - Интер в 13-м туре Серии А:
Ювентус - Интер 1:1
Голы: Влахович, 27 - Мартинес, 33
Ювентус: Шченсны, Камбьязо, Ругани, Бремер, Гатти, Костич (Алекс Сандро, 89), Рабьо, Николусси-Кавилья (Локателли, 61), Маккенни, Кьеза (Милик, 80), Влахович (Кин, 80).
Интер: Зоммер, Думфрис (Куадрадо, 70), Дармиан, де Врей, Ачерби, Димарко (Карлос Аугусто, 70), Мхитарян, Чалханоглу (Аслани, 83), Барелла (Фраттези, 88), Тюрам (Арнаутович, 89), Мартинес.
Предупреждения: Камбьязо (11), Куадрадо (75), Костич (79).
Источник: MEGOGO