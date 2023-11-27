Ювентус и Интер разошлись миром в 13-м туре Серии А

Команды забили по голу в первом тайме.

В рамках 13-го тура Серии А, 26 ноября, в воскресенье, состоялся матч между Ювентусом и Интером. Игра завершилась ничьей 1:1.



Все голы были забиты в первом тайме. Душан Влахович открыл счет, на что Лаутаро Мартинес ответил своим голом. Вторая половина игры не принесла новых голов, хозяева поля предпочли играть в "окопах", чтобы сохранить удовлетворительный для них результат.



После 13 туров Ювентус занимает второе место, отставая от лидера Интера на два очка.



Статистика матча 13-го тура Серии А между Ювентусом и Интером:



Ювентус - Интер 1:1



Голы: Влахович, 27 - Мартинес, 33



Ожидаемые голы (xG): 0.55 - 0.72

Владение мячом: 35% - 65%

Удары: 4 - 8

Удары в створ: 1 - 4

Угловые: 1 - 0

Фолы: 5 - 6



Состав команд:



Ювентус: Шченсны, Камбьязо, Ругани, Бремер, Гатти, Костич(Алекс Сандро, 89), Рабьо, Николусси-Кавилья (Локателли, 61), Маккенни, Кьеза (Милик, 80), Влахович (Кин, 80).



Интер: Зоммер, Думфрис (Куадрадо, 70), Дармиан, де Врей, Ачерби, Димарко (Карлос Аугусто, 70), Мхитарян, Чалханоглу(Аслани, 83), Барелла (Фраттези, 88), Тюрам (Арнаутович, 89), Мартинес.



Предупреждения: Камбьязо (11), Куадрадо (75), Костич (79).