Анчелотти рассказал, когда Кепа восстановится после травмы

Игровое время Лунина может существенно сократиться.

После победного матча против Кадиса (3:0), Карло Анчелотти, главный тренер Реала, поделился своими мыслями.



"Игроки осознают, что сложности могут стимулировать их мотивацию. Несмотря на потерю важных игроков, мы справились и команда показала себя с лучшей стороны на поле", - отметил он.



"Важно, что Лунин был в хорошей форме, когда Кепа получил травму. Я думаю, он вернется к матчу с Гранадой", - добавил Анчелотти в интервью Marca,



Стоит отметить, что Лунин уже три раза подряд выходил на стартовый состав Реала, пропустив всего один гол.