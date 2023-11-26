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Анчелотти рассказал, когда Кепа восстановится после травмы

Игровое время Лунина может существенно сократиться.
Анчелотти рассказал, когда Кепа восстановится после травмы
Карло Анчелотти / Getty Images

После победного матча против Кадиса (3:0), Карло Анчелотти, главный тренер Реала, поделился своими мыслями.

"Игроки осознают, что сложности могут стимулировать их мотивацию. Несмотря на потерю важных игроков, мы справились и команда показала себя с лучшей стороны на поле", - отметил он.

"Важно, что Лунин был в хорошей форме, когда Кепа получил травму. Я думаю, он вернется к матчу с Гранадой", - добавил Анчелотти в интервью Marca,

Стоит отметить, что Лунин уже три раза подряд выходил на стартовый состав Реала, пропустив всего один гол.

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