Главный тренер Ромы хочет впервые поработать в сборной

Моуриньо готов к новому вызову.

Жозе Моуринью, главный тренер футбольного клуба Рома, рассматривает возможность возглавить сборную Бразилии. Об этом информирует Рафаэл Рейс, журналист UOL.



Моуринью не намерен продлевать свой текущий контракт с Ромой. Он считает бразильскую национальную команду идеальным местом для продолжения своей тренерской карьеры.



В дополнение к этому, Моуринью также рассматривает возможность работы с одной из ведущих европейских национальных команд после Евро-2024, в случае появления подходящего предложения.



Стоит отметить, что текущий контракт Моуринью с Ромой истекает летом 2024 года.