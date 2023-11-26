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Главный тренер Ромы хочет впервые поработать в сборной

Моуриньо готов к новому вызову.
Главный тренер Ромы хочет впервые поработать в сборной
Жозе Моуриньо / Getty Images

Жозе Моуринью, главный тренер футбольного клуба Рома, рассматривает возможность возглавить сборную Бразилии. Об этом информирует Рафаэл Рейс, журналист UOL.

Моуринью не намерен продлевать свой текущий контракт с Ромой. Он считает бразильскую национальную команду идеальным местом для продолжения своей тренерской карьеры.

В дополнение к этому, Моуринью также рассматривает возможность работы с одной из ведущих европейских национальных команд после Евро-2024, в случае появления подходящего предложения.

Стоит отметить, что текущий контракт Моуринью с Ромой истекает летом 2024 года.

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