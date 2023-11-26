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Беллингем побил очередной голевой рекорд Роналду

Англичанин продолжает превосходить все ожидания.
Беллингем побил очередной голевой рекорд Роналду
Джуд Беллингем / Getty Images

В воскресенье, 26 ноября, мадридский Реал добыл разгромную победу над Кадисом со счетом 3:0.

Третий гол "королевского клуба" на свой счет записал Джуд Беллингем. Это взятие ворот помогло 20-летнему англичанину превзойти достижение легенды "бланкос" Криштиану Роналду.

Этот гол стал 14-м для англичанина в 15 матах за Реал, в то время как португальцу удалось забить 13 голов за аналогичный период. Таким образом, Беллингем побил очередной рекорд легендарного футболиста.

Следующий свой матч Реал сыграет в рамках Лиги чемпионов против Наполи. Встреча состоится 29 ноября, стартовый свисток прозвучит в 22:00.

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