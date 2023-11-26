Лунин помог Реалу разгромно обыграть Кадис

Український воротар провів упевнений поєдинок.

В рамках 14-го тура испанской Ла Лиги, в воскресенье, 26 ноября, состоялся матч между Кадисом и Реалом. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей.



Вингер Реала Родриго стал главной звездой матча, забив два гола и сделав результативную передачу. Андрей Лунин вышел на поле с первых минут и не пропустил ни одного гола, совершив три сейва.



Эта победа позволила Реалу подняться на первое место в турнирной таблице, опередив Жирону на одно очко. У Жироны еще остается один матч в запасе.



Статистика матча Кадис - Реал 14-го тура Ла Лиги



Кадис - Реал 0:3



Голы: Родриго, 14, 64, Беллингем, 64



Ожидаемые голы (xG): 0.35 - 0.77

Владение мячом: 39% - 61%

Удары: 9 - 13

Удары в створ: 3 - 5

Угловые: 4 - 4

Фолы: 14 - 13



Составы команд:



Кадис: Ледесма (Хиль, 79), Сальдуа (Окампо, 79), Фали Хименес, Хави, Виктор Чуст (Алехо, 66), Пирес, Наварро (Мачис, 57), Алекс Фернандес, Алькарас, Рохер Марти, Рамос (Макси Гомес, 66).



Реал Мадрид: Лунин, Карвахаль, Начо, Рюдигер, Менди, Модрич (Себальос, 70), Кроос, Вальверде, Беллингем (Васкес, 78), Родриго (Гонсало, 78), Хоселу.



Предупреждения: Вальверде (3), Менди (32), Алехо (67), Алекс Фернандес (70), Хави (71), Рюдигер (84).