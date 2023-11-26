Лунин помог Реалу разгромно обыграть Кадис
В рамках 14-го тура испанской Ла Лиги, в воскресенье, 26 ноября, состоялся матч между Кадисом и Реалом. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей.
Вингер Реала Родриго стал главной звездой матча, забив два гола и сделав результативную передачу. Андрей Лунин вышел на поле с первых минут и не пропустил ни одного гола, совершив три сейва.
Эта победа позволила Реалу подняться на первое место в турнирной таблице, опередив Жирону на одно очко. У Жироны еще остается один матч в запасе.
Статистика матча Кадис - Реал 14-го тура Ла Лиги
Кадис - Реал 0:3
Голы: Родриго, 14, 64, Беллингем, 64
Ожидаемые голы (xG): 0.35 - 0.77
Владение мячом: 39% - 61%
Удары: 9 - 13
Удары в створ: 3 - 5
Угловые: 4 - 4
Фолы: 14 - 13
Составы команд:
Кадис: Ледесма (Хиль, 79), Сальдуа (Окампо, 79), Фали Хименес, Хави, Виктор Чуст (Алехо, 66), Пирес, Наварро (Мачис, 57), Алекс Фернандес, Алькарас, Рохер Марти, Рамос (Макси Гомес, 66).
Реал Мадрид: Лунин, Карвахаль, Начо, Рюдигер, Менди, Модрич (Себальос, 70), Кроос, Вальверде, Беллингем (Васкес, 78), Родриго (Гонсало, 78), Хоселу.
Предупреждения: Вальверде (3), Менди (32), Алехо (67), Алекс Фернандес (70), Хави (71), Рюдигер (84).