Рома не без проблем обыграла Удинезе
В рамках 13-го тура итальянской Серии А, прошедшего в воскресенье, 26 ноября, футбольный клуб Рома одержал победу над Удинезе со счетом 3:1.
Первый гол в матче был забит на 20-й минуте Джанлукой Манчини, который успешно реализовал подачу Пауло Дибалы. Несмотря на то, что Рома доминировала в игре, на 57-й минуте они допустили контратаку, что привело к пропущенному голу.
Пауло Дибала снова проявил себя на 81-й минуте, забив второй гол для Ромы, в котором ему помог Ромелу Лукаку. Стефан Эль-Шаарави забил третий гол, завершив матч в пользу Ромы.
После 13 туров Рома занимает пятое место в турнирной таблице, имея в своем активе 21 балл, в то время как Удинезе находится на 16-м месте с 11 очками.
Статистика матча Рома - Удинезе в 13-м туре Серии А выглядит следующим образом:
Рома - Удинезе 3:1
Голы: Манчини (20 мин.), Дибала (81 мин.), Эль-Шаарави (90 мин.) - Товен (57 мин.)
Ожидаемые голы (xG): 0.30 - 0.23
Владение мячом: Рома 65%, Удинезе 35%
Удары: Рома 12, Удинезе 5
Удары в створ: Рома 5, Удинезе 2
Угловые: Рома 7, Удинезе 1
Фолы: Рома 8, Удинезе 15