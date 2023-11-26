Рома не без проблем обыграла Удинезе

Римский клуб добыл тяжелую победу.

В рамках 13-го тура итальянской Серии А, прошедшего в воскресенье, 26 ноября, футбольный клуб Рома одержал победу над Удинезе со счетом 3:1.



Первый гол в матче был забит на 20-й минуте Джанлукой Манчини, который успешно реализовал подачу Пауло Дибалы. Несмотря на то, что Рома доминировала в игре, на 57-й минуте они допустили контратаку, что привело к пропущенному голу.



Пауло Дибала снова проявил себя на 81-й минуте, забив второй гол для Ромы, в котором ему помог Ромелу Лукаку. Стефан Эль-Шаарави забил третий гол, завершив матч в пользу Ромы.



После 13 туров Рома занимает пятое место в турнирной таблице, имея в своем активе 21 балл, в то время как Удинезе находится на 16-м месте с 11 очками.



Статистика матча Рома - Удинезе в 13-м туре Серии А выглядит следующим образом:



Рома - Удинезе 3:1



Голы: Манчини (20 мин.), Дибала (81 мин.), Эль-Шаарави (90 мин.) - Товен (57 мин.)



Ожидаемые голы (xG): 0.30 - 0.23

Владение мячом: Рома 65%, Удинезе 35%

Удары: Рома 12, Удинезе 5

Удары в створ: Рома 5, Удинезе 2

Угловые: Рома 7, Удинезе 1

Фолы: Рома 8, Удинезе 15