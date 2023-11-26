Гол Гарначо в стиле Роналду помог Манчестер Юнайтед обыграть Эвертон

Завершился очередной матч чемпионата Англии.

В воскресенье, 26 ноября, на стадионе Гудисон Парк прошел матч 13-го тура Английской Премьер-лиги, где Эвертон принимал Манчестер Юнайтед.



"Красные дьяволы" приветствовали возвращение Люка Шоу и дебют Коби Майну, который был травмирован во время предсезонной подготовки. Виталий Миколенко, левый защитник "ирисок", также вышел на поле с первых минут.



Первый гол гостей был забит через фланг Миколенко. Виталий оказался один на один с Рэшфордом и Далотом. Рэшфорд отдал пас Далоту, который сделал навес в штрафную. Алехандро Гарначо ударил мяч через себя в стиле Уэйна Руни, забившего в дерби против Манчестер Сити в 2011 году. Пикфорд не смог достать мяч, который улетел в "девятку".



После некоторого времени владения мячом, манкунианцы передали инициативу команде Шона Дайча. Здесь Андре Онана, голкипер МЮ, отличился, не дав пробить себя и помогая гостям сохранить преимущество до перерыва.



В начале второго тайма "красные дьяволы" забили второй гол. Марсьяль упал в штрафной после контакта с Янгом. Главный арбитр не прервал игру, но после просмотра повтора с помощью VAR указал на "точку". Решфорд подошел к мячу вместо Фернандеша и пробил под перекладину.



На 75-й минуте Юнайтед увеличил счет до разгромного. Фернандеш передал мяч Марсьялю, который прорвался в штрафную. Француз коснулся мяча, перебросив его через Пикфорда и установив окончательный счет матча.



Миколенко мог уменьшить отставание своей команды через пару минут, но мяч после его удара ударил в перекладину.



В итоге Манчестер Юнайтед одержал пятую победу в последних шести матчах АПЛ, что позволило команде подняться на шестое место с 24 очками. Эвертон, после наказания от лиги, остается на предпоследнем месте с четырьмя баллами.



Статистика матча Эвертон - Манчестер Юнайтед 13-го тура АПЛ



Эвертон - Манчестер Юнайтед 0:3

Голы: Гарначо, 3, Рэшфорд, 56 (пен.), Марсьяль, 75.



Ожидаемые голы (xG): 1,42 - 0,89

Владение мячом: 50% - 50%

Удары: 22 - 9

Удары в створ: 6 - 4

Фолы: 10 - 8



Эвертон: Пикфорд - Янг (Паттерсон, 73), Тарковски, Брентвейт, Миколенко - Харрисон, Гарнер, Гуйе, МакНил (Данджума, 73), Дукуре (Доббин, 90) - Калверт-Льюин (Шермити, 82).



Манчестер Юнайтед: Онана - Далот, Линделеф, Магуайр, Шоу (Ван-Биссака,76) - МакТоминей, Майну (Амрабат, 72), Фернандеш - Рэшфорд, Марсьяль (Межбри, 84), Гарначо (Пельистри, 72).



Предупреждения: Янг, Дукуре, Гуйе.