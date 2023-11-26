Звезда Ливерпуля хочет сыграть в шахматы с Магнусом Карлсеном

У футболиста новое увлечение.

Мохамед Салах, звездный вингер футбольного клуба "Ливерпуль", поделился своим любимым хобби вне футбольного поля.



"Я увлекаюсь шахматами. Играю в них каждый день, причем онлайн", - рассказал Салах.



Салах также упомянул, что он играет под псевдонимом, добавляя цифры к своему имени. "Когда люди спрашивают меня, "Ты тот самый Мо Салах?", я подтверждаю, но они не верят и говорят, что я обманываю. И я отвечаю: "Да, обманываю".



Салах признался, что он хорош в шахматах, но не на уровне Магнуса Карлсена, чемпиона мира по шахматам.

"Я не Магнус Карлсен, но я хорош. Против Магнуса шансов нет ни у кого, но, надеюсь, однажды мы сыграем", - поделился Салах в интервью Sky Sports.



Стоит отметить, что Салах имеет около 1400 очков Elo в мировом рейтинге шахмат.