Серия А отобрала гол у Коваленко, записав взятие ворот как автогол

Так или иначе, команда украинца проиграла матч.

В 13-м туре итальянской Серии А футбольный клуб Сассуоло одержал победу над Эмполи со счетом 4:3 в гостевом матче.



Во втором тайме матча, при счете 2:3 в пользу Сассуоло, на поле появился Виктор Коваленко. Ближе к концу игры он сумел сравнять счет.





Коваленко забил гол после того, как его товарищ по команде ударил по перекладине, а он добил мяч в ворота. Однако, мяч ударился о защитника Эмполи, Матиаса Винью, что изменило его траекторию.



После окончания матча, гол был переписан с Коваленко на Винью в качестве автогола, как указано в отчете матча на официальном сайте Серии А.

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В другом матче этого тура, еще один украинский футболист, Руслан Малиновский, забил свой дебютный гол за Дженоа. Несмотря на это, его команда не смогла достичь желаемого результата.