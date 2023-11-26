Серия А отобрала гол у Коваленко, записав взятие ворот как автогол
Так или иначе, команда украинца проиграла матч.
В 13-м туре итальянской Серии А футбольный клуб Сассуоло одержал победу над Эмполи со счетом 4:3 в гостевом матче.
Во втором тайме матча, при счете 2:3 в пользу Сассуоло, на поле появился Виктор Коваленко. Ближе к концу игры он сумел сравнять счет.
Коваленко забил гол после того, как его товарищ по команде ударил по перекладине, а он добил мяч в ворота. Однако, мяч ударился о защитника Эмполи, Матиаса Винью, что изменило его траекторию.
После окончания матча, гол был переписан с Коваленко на Винью в качестве автогола, как указано в отчете матча на официальном сайте Серии А.
В другом матче этого тура, еще один украинский футболист, Руслан Малиновский, забил свой дебютный гол за Дженоа. Несмотря на это, его команда не смогла достичь желаемого результата.
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