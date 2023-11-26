Лунин - в стартовом составе Реала на матч с Кадисом

Украинец третий раз подряд начнет с первых минут.

В рамках 14-го тура испанской Ла Лиги на Эстадио Нуэво Мирандилья пройдет матч между командами Кадис и Реал.



Андрей Лунин, вратарь Реала, снова выйдет в стартовом составе, заменяя травмированного Кепа Аррисабалага.



Кадис: Ледесма, Сальдуа, Фали, Ч. Гарсия, Каррера, Наварро, Алькарас, Фернандес, Пирес, Рамос, Марти. Запасные игроки: Хиль, Алехо, Гвардиола, Гомес, Карселен, Мачис, Мбае, Мере, Негредо, Окампо, Собрино, Мари.



Реал: Лунин, Карвахаль, Начо, Рюдигер, Менди, Вальверде, Кроос, Модрич, Беллингем, Хоселу, Браим Диас. Запасные: Фран, Аламо, Алаба, Г. Гарсия, Васкес, Мартин, Пас, Родриго, Себальос.



Это будет третий матч подряд, в котором Лунин выходит в стартовом составе "бланкос". Ранее 24-летний украинец помог команде одержать победы над Брагой (3:0) и Валенсией (5:1).



Матч Кадис - Реал начнется в 19:30 по киевскому времени.