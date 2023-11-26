Коваленко забивает второй матч подряд, но Эмполи уступает Сассуоло

Гола украинца не хватило команде для ничейного результата.

В воскресенье, 26 ноября, на футбольном поле Стадио Карло Кастеллани прошел 13-й тур итальянской Серии А, где встретились команды Эмполи и Сассуоло.

Виктор Коваленко, герой предыдущего матча "синих" против Наполи, вышел на поле только за двадцать минут до конца игры. Несмотря на это, он сумел забить гол во втором матче подряд.

В ходе игры команды пять раз менялись местами в лидерах. В первом тайме Капуто привел вперед хозяев поля, забив пенальти, но вскоре "нероверди" не только сравняли счет, но и обошли соперников благодаря голам Пинамонти и Матеуса Энрике.

Однако, команды ушли на перерыв при равном счете, после того как Фаццини забил гол. Во втором тайме гости получили право на пенальти, который успешно реализовал Берарди.

В заключительные минуты матча Коваленко забил гол после того, как мяч после удара Гьяси ударился о перекладину. Мяч, отскочив от защитника, оказался в воротах.

Несмотря на это, Эмполи не смогли добиться положительного результата. В добавленное время Берарди забил второй гол, обеспечив победу гостей.

Сассуоло заработал три очка, которые подняли его на тринадцатое место. Эмполи же остается в зоне вылета на восемнадцатой строчке.

Статистика матча Эмполи - Сассуоло 13-го тура Серии А

Эмполи - Сассуоло 3:4

Голы: Капуто, 3 (пен.), Фаццини, 25, Коваленко, 86 - Пинамонти, 9, Энрике, 20, Берарди, 66 (пен.), 90+2.

Ожидаемые голы (xG): 1,28 - 2,57

Владение мячом: 49% - 51%

Удары: 11 - 17

Удары в створ: 9 - 9

Фолы: 20 - 15

Составы команд:

Эмполи: Бериша - Берешински, Исмаили, Луперто, Какаче - Фаццини (Коваленко, 70), Раноккья (Грасси, 70), Малех (Гьяси, 79) - Камбьяги (Дестро, 79), Капуто, Канчелльери (Мальдини, 70).

Сассуоло: Консильи - Толян, Эрлич, Трессольди, Вити (Винья, 55) - Болока, Энрике, Берарди (Педерсен, 90+3), Торстведт (Байрами, 78), Лорьенте (Кастильехо, 78) - Пинамонти (Мулаттьери, 78).

Предупреждения: Фаццини, Малех, Гьяси, Грасси - Энрике, Берарди.