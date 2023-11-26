Астон Вилла обошла Тоттенхэм в битве за тройку лидеров АПЛ

Команда Эмери добыла волевую победу.

В рамках 13-го тура Английской Премьер-лиги 26 ноября, в воскресенье, состоялся матч между Тоттенхэмом и Астон Виллой. Гости одержали победу со счетом 2:1.



В первом тайме Джовани Ло Чельсо открыл счет в пользу Тоттенхэма, но к концу первой половины игры Пау Торрес сравнял счет за Астон Виллу.



Во втором тайме Олли Уоткинс принес своей команде победу, забив второй гол.



По итогам матча Тоттенхэм не смог войти в тройку лидеров АПЛ, а Астон Вилла обошла лондонский клуб, набрав 28 очков.



Статистические данные матча Тоттенхэм - Астон Вилла в рамках 13-го тура АПЛ:



Тоттенхэм - Астон Вилла 1:2



Голы: Ло Чельсо, 22 - Торрес, 45+7, Уоткинс, 61



Ожидаемые голы (xG): 2.09 - 1.77

Владение мячом: 62% - 38%

Удары: 18 - 15

Удары в створ: 8 - 5

Угловые: 9 - 3

Фолы: 11 - 13