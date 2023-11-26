Гол Малиновского не спас Дженоа от поражения в матче с Фрозиноне

Украинец отметился дебютным голом за новый клуб.

В рамках 13-го тура итальянской Серии А, в воскресенье, 26 ноября, Фрозиноне встречался с Дженоа на своем домашнем стадионе. Игра завершилась в пользу хозяев с итоговым счетом 2:1.



Матиас Суле открыл счет в матче, но его гол был нейтрализован украинским полузащитником Дженоа, Русланом Малиновским. Победу для Фрозиноне обеспечил Иларио Монтериси, забивший гол в заключительных минутах игры.



Стоит отметить, что Малиновский провел на поле 80 минут, в течение которых, кроме гола, не совершил других результативных действий.



После 13 туров Дженоа занимает 15-ю строчку в турнирной таблице, набрав всего 14 очков.



Статистические данные матча Фрозиноне против Дженоа в 13-м туре Серии А следующие:



Фрозиноне - Дженоа 2:1



Голы: Суле (34 минута), Монтериси (90+4 минута) - Малиновский (38 минута)



Ожидаемые голы (xG): Фрозиноне 0.24, Дженоа 1.11

Владение мячом: Фрозиноне 57%, Дженоа 43%

Удары: Фрозиноне 9, Дженоа 13

Удары в створ: Фрозиноне 5, Дженоа 3

Угловые: Фрозиноне 4, Дженоа 2

Фолы: Фрозиноне 5, Дженоа 13