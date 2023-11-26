Малиновский забил дебютный гол за Дженоа

Украинец сравнял счет в матче Серии А.

В рамках 13-го тура итальянской Серии А Дженоа встречается с Фрозиноне.



Руслан Малиновский, игрок команды Дженоа, вышел на поле в стартовом составе и забил свой дебютный гол за команду в первом тайме.



На 38-й минуте игры, Малиновский получил мяч от Мортена Френдрупа и решился на удар с тридцати метров. Мяч, описав дугу, угодил в правую "девятку", с чем не смог справиться вратарь Стефано Турати.



На тот момент команда Малиновского уже уступала со счетом 0:1, поэтому его гол позволил Дженоа сравнять счет перед перерывом.



Стоит отметить, что с момента перехода Малиновского из Марселя в Дженоа, он провел 11 матчей и сделал две результативные передачи.