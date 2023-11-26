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Главный тренер Арсенала установил новый клубный рекорд

Артета опередил легендарного Арсена Венгера.
Главный тренер Арсенала установил новый клубный рекорд
Микель Артета / Getty Images

Микель Артета, главный тренер Арсенала, установил новый клубный рекорд, сообщает Squawka.

Испанский специалист провел свой 200-й матч в качестве тренера "канониров" в игре против Брентфорда, которая завершилась его 116-й победой. Это делает Артету рекордсменом по числу побед в первых 200 матчах в истории клуба.

Артета превзошел достижение Арсена Венгера, который одержал 111 побед в своих первых 200 матчах, и Джорджа Грэма с его 106 победами.

Победа над Брентфордом также позволила Арсеналу выйти на первое место в турнирной таблице, опередив Манчестер Сити на одно очко и Ливерпуль на два.

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