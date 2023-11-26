Артета опередил легендарного Арсена Венгера.

Микель Артета, главный тренер Арсенала, установил новый клубный рекорд, сообщает Squawka.



Испанский специалист провел свой 200-й матч в качестве тренера "канониров" в игре против Брентфорда, которая завершилась его 116-й победой. Это делает Артету рекордсменом по числу побед в первых 200 матчах в истории клуба.



Артета превзошел достижение Арсена Венгера, который одержал 111 побед в своих первых 200 матчах, и Джорджа Грэма с его 106 победами.



Победа над Брентфордом также позволила Арсеналу выйти на первое место в турнирной таблице, опередив Манчестер Сити на одно очко и Ливерпуль на два.