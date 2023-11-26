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Многомилионный контракт для звезды: Александр-Арнольд заключил сделку с Adidas

Футболист Ливерпуля завершил сотрудничество с Under Armour.
Многомилионный контракт для звезды: Александр-Арнольд заключил сделку с Adidas
Трент Александр-Арнольд / Getty Images

Защитник Ливерпуля Трент Александер-Арнольд заключил долгосрочное соглашение с Adidas, сообщает The Athletic.

Согласно источнику, 25-летний футболист из Англии получил одно из самых щедрых предложений в Европе.

Это соглашение также означает окончание долгого партнерства Александер-Арнольда с американским спортивным брендом Under Armour, с которым он начал работать в 2017 году.

Трент Александер-Арнольд теперь является одним из представителей нового поколения футбольных бутс Adidas Predator, присоединившись к таким игрокам, как Джуд Беллингем и Педри.

Adidas считает этот переход значительным, учитывая международный статус Александер-Арнольда и его коммерческую привлекательность.

В матче против Манчестер Сити (1:1), Александер-Арнольд надел еще не выпущенные в продажу бутсы Adidas Predator, в которых забил гол, обеспечивший ничейный исход для его команды.

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