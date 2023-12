Фанаты Эвертона устроили акцию протеста во время матча Ман Сити - Ливерпуль

Болельщики Эвертона провели акцию протеста против наказание их клуба во время матча Ман Сити - Ливерпуль.

Напомним, что "ирисок" лишили десяти очков за нарушение ФФП. И для своей акции фанаты не случайно выбрали центральный поединок 13-го тура.

Многие еще тогда задалисть вопросом, почему Эвертон был наказан, а Сити, который обвиняют в 119-ти нарушениях, до сих пор не был даже минимально наказан.

Потому во время матча "горожан" с "мерсисайдцами" над полем пролетел огромный баннер с надписью "АПЛ корумпирована".

Everton plane flying over the Etihad, well done toffee’s pic.twitter.com/DQmQxIlylp