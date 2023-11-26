Капитан Челси извинился перед болельщиками за разгромное поражение от Ньюкасла

Рис Джеймс взял на себя ответственность за случившееся.

Защитник и капитан лондонского Челси Рис Джеймс прокомментировал разгромное поражение в матче с Ньюкаслом.

По словам Джеймса, он получил еще один урок, который ему следует выучить.

"Я беру на себя всю ответственность за свою красную карточку, две глупые ошибки.

Еще один урок для меня, который я должен усвоить, я прошу прощения у болельщиков и партнеров по команде.

Игра была намного ниже наших стандартов, но эта игра не определяет нас! Мы добились огромного прогресса в играх против многих лучших команд", - заявил англичанин.

Отметим, что сам футболист получил красную на 73 минуте поединка, оставив "синих" в меньшинстве.