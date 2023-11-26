Лидер нидерландского гранда высказался о потенциальном переходе в Саудовскую Аравию
Стивен Бергвейн не стал отвергать подобную возможность
Один из лидеров нидерландского Аякса Стивен Бергвейн поделился мыслями о своем будущем.
По словам Бергвейна, он счастлив в стане амстердамцев, но ничего не исключает.
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"Вы должны спросить моего агента.
Уход из Аякса в январе? В футболе никогда нельзя ничего исключать. Но я счастлив здесь, здесь мои дети и семья", - заявил вингер.
В текущем сезоне на счету Стивена 6 голов и 2 ассиста в 15 матчах.
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