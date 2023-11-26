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Легенда Челси установил уникальное достижение

Петр Чех стал первым в своем роде.
Легенда Челси установил уникальное достижение

Легендарный экс-футболист и ныне хоккеист Петр Чех установил уникальное достижжение.

Вчера, 25 ноября, Чех дебютировал за Белфаст Джаянтс, выйдя в конце матча на замену вместо Тайлера Бескоровайны.

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Таким образом, Петр стал первым, кто сыграл в элитном футбольном дивизионе Англии и элитном хоккейном дивизионе Великобритании.

Матч между Белфаст Джаянтс и Брейхед Клан завершился победой хозяев со счетом 5:1.

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