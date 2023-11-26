Хави опроверг слухи о зимней продаже одного из новчиков клуба

Гюндоган не планирует покидать Барселону.

Хави заявил, что Илкай Гюндоган останется в Барселоне.

После ничьей против Райо журналисты поинтересовались у наставника Барселоны относительно будущего немецкого хавбека в клубе.

Ранее, отметим, стали появляться слухи об интересе к зимнему трансферу Гюндогана со стороны турецких и саудовских клубов. Хави, можно сказать, опроверг эту информацию.

"Правда, они так сказали? Вот это да. Гюндоган ищет дом здесь, в Барселоне", - приводит слова испанца с пресс-конференции 90Min.

Также напомним, Клопп прокомментировал вчерашнюю стычку Нуньеса и Гвардиолы.