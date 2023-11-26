Тренер Дженоа: Надеемся, что Малиновский будет игроком, который делает разницу
Альберто Джилардино верит в большие свершения украинца.
Рулевой итальянской Дженоа Альберто Джилардино высказался о Руслане Малиновском.
По словам специалиста, он требует от украинского хавбека быть лидером команды.
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"Мы надеемся, что он будет делать разницу. Это мои требования. Малиновский должен определять судьбу эпизодов в определенных зонах, в атакующей фазе.
Нам нужны его качества. Мы на него рассчитываем", - сказал Джилардино.
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