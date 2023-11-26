Футболист МЮ признал, что хочет покинуть клуб

Донни Ван де Бек намерен получать большее количество игрового времени.

Хавбек Манчестер Юнайтед Донни Ван де Бек рассказал, что рассматривает возможность покинуть клуб.

По словам футболиста, он хочет играть намного чаще и для него не важно где у него будет эта возможность.

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"Я готов снова играть в матчах. Сейчас менеджер делает другой выбор. У нас большой состав, и я не единственный, кто стучится в дверь. Посмотрим в январе, что произойдет.

Мне нужно очень скоро начать играть - если не в Ман Юнайтед, то в другом клубе. Я считаю, что должен быть амбициозным.

Я всегда был любителем игры. Я просто без ума от футбола. Я хорошо зарабатываю в Юнайтед, но деньги не являются моей мотивацией. Я хочу получать удовольствие от своей работы каждый день.

Сейчас я еще больше ценю то, что у меня потрясающая работа. Я работаю в легендарном клубе и каждый день горжусь тем, что ношу футболку Манчестер Юнайтед.

Я надеялся на большее количество игр, когда я играл хорошо, так что ты входишь в поток. Но приходится иметь дело с большим количеством факторов.

Все хотят, чтобы Юнайтед снова стал успешным, но у них ничего не получается - и трудно в этом разобраться.

Но сейчас, когда я снова в форме, я полон энергии и тренируюсь как зверь. Пришло время сделать другой выбор", - заявил нидерландец.