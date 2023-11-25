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Милан минимально обыграл Фиорентину

"Россонери" прервали неудачную серию в чемпионате.
Милан минимально обыграл Фиорентину
Милан - Фиорентина / Getty Images

В рамках 13-го тура итальянской Серии А, прошедшего в субботу, 25 ноября, Милан одержал победу над Фиорентиной со счетом 1:0.

Защитник Милана Тео Эрнандес стал автором единственного гола матча, забив с пенальти на 45+2 минуте игры.

Эта победа позволила Милану прекратить серию из четырех поражений в чемпионате Италии. В результате, "россонери" поднялись на третью строчку в турнирной таблице, в то время как Фиорентина занимает шестую позицию.

Статистика матча Милан - Фиорентина выглядит следующим образом:

Милан - Фиорентина 1:0

Гол: Эрнандес, 45+2 (с пенальти)

Ожидаемые голы (xG): 1.66 - 0.67
Владение мячом: 45% - 55%
Удары: 9 - 13
Удары в створ: 6 - 2
Угловые: 3 - 8
Фолы: 8 - 7

Составы команд:

Милан: Меньян, Калабрия, Томори, Тиав, Эрнандес, Побега, Рейндерс, Муса (Крунич, 83), Пулишич (Лофтус-Чик, 61), Чуквуэзе, Йович (Камарда, 83).

Фиорентина: Терраччано, Паризи, Мартинес Куарта, Миленкович, Бираги, Мандрагора, Иконе, Бонавентура, Данкан, Артур (Лопес, 46), Гонсалес, Соттиль, Бельтран (Нзола, 70).

Предупреждения: Артур (12), Паризи (45), Томори (56).

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