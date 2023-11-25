Хаверц: Очень благодарен болельщикам Арсенала

Немец прокомментировал победу над Брентфордом.

Кай Хаверц, футболист, который часто подвергается критике за отсутствие забитых голов, выразил свои чувства после того, как его гол привел "канониров" на вершину таблицы. Этот гол стал для Хаверца вторым за Арсенал и первым, забитым во время игры.



Хаверц выразил свою радость и удовлетворение от того, что его усилия на тренировках наконец увенчались успехом. Он утверждает, что сделал все возможное, чтобы отложить свое эго и полностью посвятить себя команде.



"Я забил гол сегодня, и это оправдало все усилия. Я просто рад, что смог сделать это для команды. Это был замечательный гол и отличная передача. Я думаю, что мы часто тренируемся именно так, Букайо Сака и Мартин Эдегор любят играть таким образом.



Это тяжелая работа, ничего не приходит легко, нужно работать и верить. Я постарался отбросить свое эго, главное - это команда.



Я очень благодарен нашим болельщикам. Это сложно, когда приходит новый игрок, за которого заплачены большие деньги. Я просто благодарен им за то, что они продолжают поддерживать меня", - цитирует Хаверца 90Min.

Следующий матч Арсенал проведет в рамках Лиги чемпионов против Ланса 29 ноября.