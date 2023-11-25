Президент Райо Вальекано раскритиковал Хави: Стыдно требовать офсайд при ударе с 30 метров

Матч едва не закончился поражением для Барселоны.

Рауль Мартин Преза, президент футбольного клуба Райо Вальекано, выразил свое недовольство заявлениями Хави после игры против Барселоны.



Хави, испанский тренер, утверждал, что гол, забитый в ворота его команды, был незаконным, поскольку один из игроков Райо был в офсайде в момент удара Лопеса.



"Мне кажется неподобающим, что Хави, футболист такого калибра, возможно, лучший в истории Испании, мог бы требовать офсайд в ситуации с ударом с 30 метров, учитывая, что игрок случайно оказался на том месте, где он был.



В случае с дальними ударами это борьба одного игрока против другого. Мне удивительно, что здесь можно требовать офсайд. Это попытка ввести судью в заблуждение.



Унаи Лопес забил великолепный гол, и я удивлен, что такой талантливый игрок, как Хави, мог бы просить о таком", - приводит слова Презы Marca.