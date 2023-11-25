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Президент Райо Вальекано раскритиковал Хави: Стыдно требовать офсайд при ударе с 30 метров

Матч едва не закончился поражением для Барселоны.
Президент Райо Вальекано раскритиковал Хави: Стыдно требовать офсайд при ударе с 30 метров
Хави / Getty Images

Рауль Мартин Преза, президент футбольного клуба Райо Вальекано, выразил свое недовольство заявлениями Хави после игры против Барселоны.

Хави, испанский тренер, утверждал, что гол, забитый в ворота его команды, был незаконным, поскольку один из игроков Райо был в офсайде в момент удара Лопеса.

"Мне кажется неподобающим, что Хави, футболист такого калибра, возможно, лучший в истории Испании, мог бы требовать офсайд в ситуации с ударом с 30 метров, учитывая, что игрок случайно оказался на том месте, где он был.

В случае с дальними ударами это борьба одного игрока против другого. Мне удивительно, что здесь можно требовать офсайд. Это попытка ввести судью в заблуждение.

Унаи Лопес забил великолепный гол, и я удивлен, что такой талантливый игрок, как Хави, мог бы просить о таком", - приводит слова Презы Marca.

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