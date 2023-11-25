Президент Райо Вальекано раскритиковал Хави: Стыдно требовать офсайд при ударе с 30 метров
Рауль Мартин Преза, президент футбольного клуба Райо Вальекано, выразил свое недовольство заявлениями Хави после игры против Барселоны.
Хави, испанский тренер, утверждал, что гол, забитый в ворота его команды, был незаконным, поскольку один из игроков Райо был в офсайде в момент удара Лопеса.
"Мне кажется неподобающим, что Хави, футболист такого калибра, возможно, лучший в истории Испании, мог бы требовать офсайд в ситуации с ударом с 30 метров, учитывая, что игрок случайно оказался на том месте, где он был.
В случае с дальними ударами это борьба одного игрока против другого. Мне удивительно, что здесь можно требовать офсайд. Это попытка ввести судью в заблуждение.
Унаи Лопес забил великолепный гол, и я удивлен, что такой талантливый игрок, как Хави, мог бы просить о таком", - приводит слова Презы Marca.