Довбик восхитился испанскими фанатами: Они гонят вперед и поддерживают тебя
Артем Довбик, нападающий футбольного клуба Жирона, поделился своими впечатлениями от игры на испанских стадионах.
"Я рад, что матчи национальной команды проходят при участии зрителей. Это позволяет мне перезагрузиться, когда я приезжаю на игру и ощущаю эту неповторимую атмосферу. Да, играть в Украине без зрителей было сложно, потому что каждый матч казался товарищеским. Но мы привыкли к этому, мы не можем изменить это.
В Испании каждый матч – это полный аншлаг, множество зрителей. Они поддерживают тебя, и ты чувствуешь себя сильнее. Когда ты играешь в Испании, ты не устаешь. Зрители, их поддержка – это как-то подстегивает тебя, у тебя повышается адреналин".
"В Украине к 75-й минуте игры ты уже начинаешь уставать, потому что без зрителей игра становится какой-то монотонной. Особенно когда твоя команда выигрывает – ты уже где-то так ходишь.
Но в Испании такого нет – там ты всегда в игре все 90 минут, всегда есть какое-то напряжение. Ты можешь выигрывать 3:0, потом вдруг – 3:2, и игра меняется. Плюс зрители поддерживают и подстегивают тебя, поэтому так", – рассказал Довбик в интервью SportArena.
В текущем сезоне 26-летний украинец забил семь голов и сделал четыре голевые передачи в 13 матчах Ла Лиги.