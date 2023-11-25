Довбик восхитился испанскими фанатами: Они гонят вперед и поддерживают тебя

Футболист сравнил атмосферу в Испании и Украине.

Артем Довбик, нападающий футбольного клуба Жирона, поделился своими впечатлениями от игры на испанских стадионах.



"Я рад, что матчи национальной команды проходят при участии зрителей. Это позволяет мне перезагрузиться, когда я приезжаю на игру и ощущаю эту неповторимую атмосферу. Да, играть в Украине без зрителей было сложно, потому что каждый матч казался товарищеским. Но мы привыкли к этому, мы не можем изменить это.



В Испании каждый матч – это полный аншлаг, множество зрителей. Они поддерживают тебя, и ты чувствуешь себя сильнее. Когда ты играешь в Испании, ты не устаешь. Зрители, их поддержка – это как-то подстегивает тебя, у тебя повышается адреналин".



"В Украине к 75-й минуте игры ты уже начинаешь уставать, потому что без зрителей игра становится какой-то монотонной. Особенно когда твоя команда выигрывает – ты уже где-то так ходишь.



Но в Испании такого нет – там ты всегда в игре все 90 минут, всегда есть какое-то напряжение. Ты можешь выигрывать 3:0, потом вдруг – 3:2, и игра меняется. Плюс зрители поддерживают и подстегивают тебя, поэтому так", – рассказал Довбик в интервью SportArena.



В текущем сезоне 26-летний украинец забил семь голов и сделал четыре голевые передачи в 13 матчах Ла Лиги.