Арсенал с Зинченко переиграл Брентфорд Ярмолюка

Завершился матч Английской Премьер-лиги.

В рамках 13-го тура Английской Премьер-лиги, состоялся матч между Брентфордом и Арсеналом, который прошел в субботу, 25 ноября. Игра завершилась победой Арсенала со счетом 1:0.



Победный гол на счету немецкого полузащитника Кай Хавертц, который забил на 88-й минуте, заменив другого игрока незадолго до этого.

Стоит отметить, что в составе обеих команд участвовали украинские футболисты. Егор Ярмолюк вышел на поле за Брентфорд, а Александр Зинченко защищал цвета Арсенала. К сожалению, ни один из них не смог отметиться результативными действиями, несмотря на то что оба начали игру с первых минут.Брентфорд -0:1

Гол: Хаверц, 88

Составы команд:



Брентфорд: Флеккен, Ми, Айер, Пиннок, Янельт, Нергор, Оньека (заменен на Льюис-Поттера на 90-й минуте), Ярмолюк (заменен на Баптиста на 72-й минуте), Годдос (заменен на Йоргенсена на 90-й минуте), Висса (заменен на Мопе на 72-й минуте), Мбемо.



Арсенал: Рэмсдейл, Томиясу, Габриэл, Салиба, Зинченко, Уайт, Жоржиньо, Эдегор, Райс, Троссард, Мартинелли (заменен на Хавертца на 79-й минуте), Сака, Габриэл Жезус (заменен на Нкетиа на 66-й минуте).

Ожидаемые голы (xG): 1.08 - 1.00

Владение мячом: 35% - 65%

Удары: 9 - 15

Удары в створ: 3 - 4

Угловые: 1 - 8

Фолы: 9 - 7



Предупреждения: Айер, Мартинелли