Наполи обыграл Аталанту в матче Серии А

Завершился матч чемпионата Италии.

В рамках 13-го тура итальянской Серии А, 25 ноября, суббота, состоялся матч между Аталантой и Наполи. Встреча завершилась в пользу гостей с итоговым счетом 2:1.



Первый гол в матче был забит в конце первого тайма Хвичей Кварацхелией, который реализовал передачу Джованни Ди Лоренцо.



Во втором тайме Адемола Лукман восстановил равновесие на поле, что привело к активным атакам обеих команд. Однако, только Наполи удалось достичь желаемого результата.



Победный гол в конце матча забил полузащитник Наполи Элиф Элмас.



Статистические данные матча Аталанта против Наполи в 13-м туре Серии А:



Аталанта - Наполи 1:2



Голы: Лукман, 53 - Кварацхелия, 44, Элмас, 79



Ожидаемые голы (xG): 0.26 - 1.37

Владение мячом: 43% - 57%

Удары: 15 - 11

Удары в створ: 5 - 4

Угловые: 5 - 4

Фолы: 15 - 9



Составы команд:



Аталанта: Карнезекки, Дзаппакоста (заменен на Хатебура, 33), Джимшити, Колашинац (заменен на Бонфанти, 76), Скальвини, Баккер (заменен на Руджери, 46), Пашалич, Копмейнерс, Эдерсон, де Кетеларе (заменен на Муриэля, 83), Лукман (заменен на Скамакка, 83).



Наполи: Голлини, Ди Лоренцо, Ррахмани, Натан (заменен на Эстигора, 78), Оливера (заменен на Жезуса, 39), Лоботка, Зелиньски (заменен на Каюсте, 78), Замбо-Ангисса, Политано (заменен на Элмаза, 63), Кварацхелия, Распадори (заменен на Осимхена, 64).



Предупреждения: Натан (21), Джимшити (27), Ди Лоренцо (60), Колашинац (64).