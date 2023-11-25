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Цыганков попал в новое промо в футбольном симуляторе EA FC 24

Украинец удостоился особой карточки.
Цыганков попал в новое промо в футбольном симуляторе EA FC 24
Виктор Цыганков / Getty Images

Украинский футболист и вингер Жироны, Виктор Цыганков, был удостоен специальной карточки от EA FC 24, канадского разработчика игр.

В рамках промо-акции Thundertruck, Цыганков получил карточку с рейтингом 85, что на 3 пункта выше его обычного рейтинга. Кроме того, все остальные показатели на карточке также были улучшены.



В текущем сезоне Цыганков забил 2 гола и сделал 2 ассиста в 11 матчах Ла Лиги.

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